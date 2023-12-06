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Left to Die

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Гитарист LEFT TO DIE: «Для меня честь вновь играть песни DEATH»



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У бывшего гитариста DEATH и MASSACRE Frederick'a "Rick Rozz" DeLillo спросили, не испытывал ли он какого-то трепета или паники, изучая материал, который он не играл с 1989 года, когда его уволил лидер DEATH Чак Шульдинер:

«Поначалу было очень страшно, особенно когда я узнал, что мы отправляемся в полноценный тур. Я испытал чувство тревоги перед туром по Восточному побережью, который мы провели. Я был такой: "Вот дерьмо. Я должен выучить все эти песни и несколько песен "Scream Bloody Gore", мы ведь будем выступать! Ух. В остальном всё круто. Сейчас я уже немного остыл».

Затем Rozz рассказал о том, удалось ли ему пройти "полный круг" в своей карьере, играя песни, которые помогли начать его музыкальный путь.

«Это было благословением. Я завел новых друзей и возобновил дружбу с Terry. Мы вместе занимаем комнату. Это очень здорово. А еще я познакомился с Gus'ом и Matt'ом. Они очень хороши в своем деле. Они так страстно любят музыку и композиции. Это правда хорошее ощущение. Это честь. В этом нет особенного ощущения "полного круга", но это очень круто».

У Rozz'а также спросили, заметил ли он рост поклонников DEATH, особенно применимо к раннему периоду существования группы.

«Определенно, особенно по первым двум альбомам DEATH. Не то чтобы люди не были увлечены другими альбомами. Но в этих двух первых пластинках что-то есть. Это честь. Это лестно. Это благословение. Всё это собрано воедино. Эти ребята могли бы сказать: "Нет. Я в порядке. У нас и так дел по горло". Им не нужно было учить все эти песни и делать трибьют этим альбомам, но они это сделали. Это правда круто. Это было очень весело. Когда ты делаешь что-то с крутыми людьми - никто не возвышается и не считает себя обязанным кому-то еще, - это самое классное. Каждый занимается своим делом и ладит с другими. Нет никакого балагана».




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6 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Это еще хуже, чем вот эта «Pantera». Я бы этих чудаков засудил бы так, чтоб они без копейки остались. Батлер был Чаком еще при жизни посажен на бутылку за подобное, так что при нем живом очковал повторять. Живя в штатах, специально пришел бы закидать их тухлыми яйцами.
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6 дек 2023
G
Gleb Monster
Ну эти хоть не под вывеской Death катаются. Бизнес, хуле.
Большим секретом для меня остаётся, почему, имея толпу бывших барабанщиков, взяли хера с горы. Неужто никто не захотел?

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