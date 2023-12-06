сегодня



Гитарист LEFT TO DIE: «Для меня честь вновь играть песни DEATH»



У бывшего гитариста DEATH и MASSACRE Frederick'a "Rick Rozz" DeLillo спросили, не испытывал ли он какого-то трепета или паники, изучая материал, который он не играл с 1989 года, когда его уволил лидер DEATH Чак Шульдинер:



«Поначалу было очень страшно, особенно когда я узнал, что мы отправляемся в полноценный тур. Я испытал чувство тревоги перед туром по Восточному побережью, который мы провели. Я был такой: "Вот дерьмо. Я должен выучить все эти песни и несколько песен "Scream Bloody Gore", мы ведь будем выступать! Ух. В остальном всё круто. Сейчас я уже немного остыл».



Затем Rozz рассказал о том, удалось ли ему пройти "полный круг" в своей карьере, играя песни, которые помогли начать его музыкальный путь.



«Это было благословением. Я завел новых друзей и возобновил дружбу с Terry. Мы вместе занимаем комнату. Это очень здорово. А еще я познакомился с Gus'ом и Matt'ом. Они очень хороши в своем деле. Они так страстно любят музыку и композиции. Это правда хорошее ощущение. Это честь. В этом нет особенного ощущения "полного круга", но это очень круто».



У Rozz'а также спросили, заметил ли он рост поклонников DEATH, особенно применимо к раннему периоду существования группы.



«Определенно, особенно по первым двум альбомам DEATH. Не то чтобы люди не были увлечены другими альбомами. Но в этих двух первых пластинках что-то есть. Это честь. Это лестно. Это благословение. Всё это собрано воедино. Эти ребята могли бы сказать: "Нет. Я в порядке. У нас и так дел по горло". Им не нужно было учить все эти песни и делать трибьют этим альбомам, но они это сделали. Это правда круто. Это было очень весело. Когда ты делаешь что-то с крутыми людьми - никто не возвышается и не считает себя обязанным кому-то еще, - это самое классное. Каждый занимается своим делом и ладит с другими. Нет никакого балагана».







+2 -0



( 2 ) просмотров: 430

