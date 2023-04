сегодня



LEFT TO DIE думают о новой музыке



Музыканты LEFT TO DIE Terry Butler (OBITUARY) и Rick Rozz (ex-MASSACRE) в рамках интервью Moshpit Passion поделились планами о создании новой музыки, а также рассказали как организовали команду, чтобы она не выглядела «как простое зашибание бабла».



Terry: «Мы работаем так, как если бы большую часть материала на "Leprosy" написал Rick. Rick был с нами во времена демо-записей, и многие из этих риффов также вошли в дебютный альбом [DEATH] "Scream Bloody Gore". Мы с ним присоединились к DEATH как раз во время выхода "Scream Bloody Gore", так что у нас есть своя история с этим альбомом.



Мы подходим ко всему как группа. В конце концов мы собираемся выпустить новую музыку, таков наш план. Когда мы найдём время, соберём несколько риффов, напишем что-нибудь, мы выпустим альбом. Поэтому мы подходим к этому как группа. Мы чтим альбом "Leprosy" и Чака, проводя немногочисленные туры в данный момент. Мы представляем себе будущее, когда у нас будет новый материал, мы будем играть 75 процентов нашего нового альбома и добавим к нему пять или шесть композиций DEATH, что-то вроде того. Так что мы не рассматриваем группу на сто процентов как коллектив-трибьют. Мы считаем, что это группа с бывшими участниками, у которых за плечами большая история в этом коллективе и которые сочиняли в нём песни. Это не похоже на трибьют-группу DARK FUNERAL. Мы исполняем песни DEATH руками людей, которые в действительности написали эти песни. Поэтому мы именно так и действуем».



Что касается планов LEFT TO DIE в отношении оригинального материала, Rick сказал:



«Как сказал Terry, мы обязательно собираемся записать новую музыку. У всех есть несколько риффов, и когда у нас как у группы появится время, чтобы собрать всё воедино, мы, скорее всего, так и сделаем. Скорее всего мы с Gus'ом займёмся джемами, пока Terry и Matt уедут в турне, которое состоится в ближайшие несколько месяцев, и попытаемся собрать пару вещей, представить их на суд им двоим и выяснить, что они об этом думают. А потом медленно, но верно... Мы не собираемся торопиться. Если этому суждено быть, оно само собой сложится. И это точно будет круто. Но посмотрим, что получится. Однако мы непременно хотим сделать это, тут без б!»



Terry: «И в музыкальном плане, конечно, всё будет в том же духе. Это не будет звучать как TRIVIUM или GOJIRA. Это будет "Scream", "Leprosy", [MASSACRE] "From Beyond", что-то вроде всего этого».







