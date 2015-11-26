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Treat

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1 фев 2022 : 		 Новое видео TREAT

30 окт 2018 : 		 Новое видео TREAT

8 авг 2018 : 		 Видео с текстом от TREAT

9 июн 2018 : 		 Новое видео TREAT

9 апр 2017 : 		 Концертное видео TREAT

24 мар 2017 : 		 Концертное видео TREAT

3 мар 2017 : 		 Концертное видео TREAT

16 фев 2017 : 		 Концертный релиз TREAT выйдет весной

4 апр 2016 : 		 TREAT опубликовали новый трек "Do Your Own Stunts"

23 мар 2016 : 		 Новое видео TREAT

8 мар 2016 : 		 Новая песня TREAT

23 фев 2016 : 		 Новая песня TREAT

2 фев 2016 : 		 Новый альбом TREAT выйдет в апреле

7 янв 2013 : 		 Юбилейный релиз TREAT

2 фев 2012 : 		 TREAT покинул басист

26 янв 2010 : 		 TREAT выпустят новый альбом
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Новое видео TREAT



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"Home Of The Brave", новое видео группы TREAT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Endgame":

1. Freudian Slip
2. Rabbit Hole
3. Sinbiosis
4. Home Of The Brave
5. Both Ends Burning
6. My Parade
7. Wake Me When It’s Over
8. Jesus From Hollywood
9. Magic
10. Carolina Reaper
11. Dark To Light
12. To The End Of Love



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