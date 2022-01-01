Видео с текстом от TREAT

"Carolina Reaper", новое видео с текстом от группы TREAT, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "The Endgame":
1. Freudian Slip
2. Rabbit Hole
3. Sinbiosis
4. Home Of The Brave
5. Both Ends Burning
6. My Parade
7. Wake Me When It’s Over
8. Jesus From Hollywood
9. Magic
10. Carolina Reaper
11. Dark To Light
12. To The End Of Love
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