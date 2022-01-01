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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 36
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 19
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео RAMMSTEIN 13
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
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Treat

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8 апр 2022 : 		 Новое видео TREAT

15 мар 2022 : 		 Видео с текстом от TREAT

1 фев 2022 : 		 Новое видео TREAT

30 окт 2018 : 		 Новое видео TREAT

8 авг 2018 : 		 Видео с текстом от TREAT

9 июн 2018 : 		 Новое видео TREAT

9 апр 2017 : 		 Концертное видео TREAT

24 мар 2017 : 		 Концертное видео TREAT

3 мар 2017 : 		 Концертное видео TREAT

16 фев 2017 : 		 Концертный релиз TREAT выйдет весной

4 апр 2016 : 		 TREAT опубликовали новый трек "Do Your Own Stunts"

23 мар 2016 : 		 Новое видео TREAT

8 мар 2016 : 		 Новая песня TREAT

23 фев 2016 : 		 Новая песня TREAT

2 фев 2016 : 		 Новый альбом TREAT выйдет в апреле

7 янв 2013 : 		 Юбилейный релиз TREAT

2 фев 2012 : 		 TREAT покинул басист

26 янв 2010 : 		 TREAT выпустят новый альбом
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Новое видео TREAT



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"Freudian Slip", новое видео группы TREAT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Endgame":

1. Freudian Slip
2. Rabbit Hole
3. Sinbiosis
4. Home Of The Brave
5. Both Ends Burning
6. My Parade
7. Wake Me When It’s Over
8. Jesus From Hollywood
9. Magic
10. Carolina Reaper
11. Dark To Light
12. To The End Of Love




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