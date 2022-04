сегодня



Новый альбом TREAT доступен для прослушивания



"The Endgame", новый альбом группы TREAT, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Freudian Slip"

"Rabbit Hole"

"Sinbiosis"

"Home Of The Brave"

"Both Ends Burning"

"My Parade"

"Wake Me When It’s Over"

"Jesus From Hollywood"

"Magic"

"Carolina Reaper"

"Dark To Light"

"To The End Of Love"







