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Absent In Body

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Музыканты AMENRA, NEUROSIS и IGOR CAVALERA в ABSENT IN BODY



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"The Acres/The Ache", новое видео группы ABSENT IN BODY, в состав которой входят гитарист AMENRA Mathieu J. Vandekerckhove, вокалист AMENRA Colin H. Van Eeckhout, гитарист NEUROSIS Scott Kelly и бывший ударник SEPULTURA Igor Cavalera, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Plague God", выходящего 25 марта на Relapse Records.

Трек-лист:

01. Rise From Ruins

02 In Spirit In Spite

03. Sarin

04. The Acres/The Ache

05. The Half Rising Man

Ex-SEPULTURA Drummer IGOR CAVALERA Teams Up With NEUROSIS's SCOTT KELLY In ABSENT IN BODY





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