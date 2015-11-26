Музыканты AMENRA, NEUROSIS и IGOR CAVALERA в ABSENT IN BODY
"The Acres/The Ache", новое видео группы ABSENT IN BODY, в состав которой входят гитарист AMENRA Mathieu J. Vandekerckhove, вокалист AMENRA Colin H. Van Eeckhout, гитарист NEUROSIS Scott Kelly и бывший ударник SEPULTURA Igor Cavalera, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Plague God", выходящего 25 марта на Relapse Records.
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