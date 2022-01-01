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Absent In Body

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|||| 10 мар 2022

Новая песня ABSENT IN BODY



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"Rise From Ruins", новая песня группы ABSENT IN BODY, в состав которой входят гитарист AMENRA Mathieu J. Vandekerckhove, вокалист AMENRA Colin H. Van Eeckhout, гитарист NEUROSIS Scott Kelly и бывший барабанщик SEPULTURA Igor Cavalera, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Plague God", выход которого запланирован на 25 марта на Relapse Records.

Трек-лист:

01. Rise From Ruins

02 In Spirit In Spite

03. Sarin

04. The Acres/The Ache

05. The Half Rising Man

ABSENT IN BODY Feat. Ex-SEPULTURA Drummer IGOR CAVALERA, NEUROSIS's SCOTT KELLY: 'Rise From Ruins' Single Available











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