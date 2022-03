25 мар 2022



Новое видео ABSENT IN BODY



The Half Rising Man, новое видео группы ABSENT IN BODY, в состав которой входят гитарист AMENRA Mathieu J. Vandekerckhove, вокалист AMENRA Colin H. Van Eeckhout, гитарист NEUROSIS Scott Kelly и бывший барабанщик SEPULTURA Igor Cavalera, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Plague God", выход которого запланирован на 25 марта на Relapse Records.



Трек-лист:



01. Rise From Ruins



02 In Spirit In Spite



03. Sarin



04. The Acres/The Ache



05. The Half Rising Man







