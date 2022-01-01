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*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
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Absent In Body

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|||| 25 мар 2022

Новое видео ABSENT IN BODY



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The Half Rising Man, новое видео группы ABSENT IN BODY, в состав которой входят гитарист AMENRA Mathieu J. Vandekerckhove, вокалист AMENRA Colin H. Van Eeckhout, гитарист NEUROSIS Scott Kelly и бывший барабанщик SEPULTURA Igor Cavalera, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Plague God", выход которого запланирован на 25 марта на Relapse Records.

Трек-лист:

01. Rise From Ruins

02 In Spirit In Spite

03. Sarin

04. The Acres/The Ache

05. The Half Rising Man




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