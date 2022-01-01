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Absent In Body

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Новое видео ABSENT IN BODY



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"In Spirit In Spite", новое видео группы ABSENT IN BODY, в состав которой входят гитарист AMENRA Mathieu J. Vandekerckhove, вокалист AMENRA Colin H. Van Eeckhout, гитарист NEUROSIS Scott Kelly и бывший барабанщик SEPULTURA Igor Cavalera, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Plague God", выход которого состоялся 25 марта на Relapse Records.

Трек-лист:

01. Rise From Ruins

02 In Spirit In Spite

03. Sarin

04. The Acres/The Ache

05. The Half Rising Man




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