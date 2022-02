4 фев 2022



Новое видео INCITE



"Deadbeat", новое видео группы INCITE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Wake Up Dead, выход которого намечен на 25 марта на Atomic Fire Records.



Трек-лист:



"Fuck With Me (Wake Up Dead)"

"War Soup" [feat. Max Cavalera]

"Sucker Punched"

"Deadbeat"

"Mental Destruction"

"Built To Destroy"

"Stagnant"

"Fallen"

"The Aftermath"

"The Slaughter"







просмотров: 190