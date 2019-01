сегодня



Вокалист SIX FEET UNDER на новой теме INCITE



INCITE опубликовали трек из альбома Built To Destroy, выход которого намечен на двадцать пятое января, в записи которого в качестве гостя принимал участие вокалист SIX FEET UNDER Chris Barnes:



"Built To Destroy"

"Ruthless Ways"

"Backbone"

"Resistance"

"Human Cancer"

"Confronting Darkness"

"Leech"

"Poisoned by Power"

"Cessation"

"Hate for Life"

"Savior Self"



















