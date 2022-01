сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома INCITE



INCITE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Wake Up Dead, выход которого намечен на 25 марта на Atomic Fire Records.



Трек-лист:



"Fuck With Me (Wake Up Dead)"

"War Soup" [feat. Max Cavalera]

"Sucker Punched"

"Deadbeat"

"Mental Destruction"

"Built To Destroy"

"Stagnant"

"Fallen"

"The Aftermath"

"The Slaughter"







