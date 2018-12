сегодня



Новое видео INCITE



"Built To Destroy", новое видео группы INCITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Built To Destroy", выходящего в начале следующего года на Minus Head Records. Продюсером материала был Steve Evetts (The Dillinger Escape Plan, Suicide Silence), мастеринг проводил Zeuss (Rob Zombie, Hatebreed).

















