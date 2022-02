сегодня



Новая песня BLACK SWAN



"Generation Mind", новая песня группы BLACK SWAN, в состав которой входят басист Jeff Pilson (DOKKEN, FOREIGNER), вокалист Robin McAuley (MCAULEY SCHENKER GROUP, SURVIVOR), гитарист Reb Beach (WINGER, WHITESNAKE) и барабанщик Matt Starr (MR. BIG, ACE FREHLEY), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Generation Mind", выход которого намечен на Frontiers Music Srl :



1. Before The Light

2. She Hides Behind

3. Generation Mind

4. Eagles Fly

5. See You Cry

6. Killer On The Loose

7. Miracle

8. How Do You Feel

9. Long Way Down

10. Crown

11. Wicked The Day

12. I Will Follow







