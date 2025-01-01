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BLACK SWAN готовят новый альбом



Вокалист BLACK SWAN Robin McAuley в недавнем интервью подтвердил, что группа думает о новом альбоме:



«В прошлую пятницу я завершил запись вокала для нового альбома, так что все в работе. Мы ждем ударных, которые должны быть закончены на следующей неделе. Jeff закончил. Reb тоже. Так что остались ударные и потом на сведение. И я считаю, что получилась отличная пластинка, я очень доволен!»







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