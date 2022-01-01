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Black Swan

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Новое видео BLACK SWAN



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Miracle, новое видео группы BLACK SWAN, в состав которой входят басист Jeff Pilson (DOKKEN, FOREIGNER), вокалист Robin McAuley (MCAULEY SCHENKER GROUP, SURVIVOR), гитарист Reb Beach (WINGER, WHITESNAKE) и барабанщик Matt Starr (MR. BIG, ACE FREHLEY), доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Generation Mind", выход которого намечен на Frontiers Music Srl :

1. Before The Light
2. She Hides Behind
3. Generation Mind
4. Eagles Fly
5. See You Cry
6. Killer On The Loose
7. Miracle
8. How Do You Feel
9. Long Way Down
10. Crown
11. Wicked The Day
12. I Will Follow




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