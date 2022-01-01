Новый альбом BLACK SWAN доступен для прослушивания
"Generation Mind", новый альбом группы BLACK SWAN, в состав которой входят басист Jeff Pilson (DOKKEN, FOREIGNER), вокалист Robin McAuley (MCAULEY SCHENKER GROUP, SURVIVOR), гитарист Reb Beach (WINGER, WHITESNAKE) и барабанщик Matt Starr (MR. BIG, ACE FREHLEY), доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
1. Before The Light
2. She Hides Behind
3. Generation Mind
4. Eagles Fly
5. See You Cry
6. Killer On The Loose
7. Miracle
8. How Do You Feel
9. Long Way Down
10. Crown
11. Wicked The Day
12. I Will Follow
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