сегодня



Новая песня SANHEDRIN



“Franklin County Line”, новая песня группы SANHEDRIN, доступна ниже. Она взята из альбома Heat Lightning, выходящего 14 марта на Metal Blade Records в следующих вариантах:



-180g Black

-Violet Blue Marbled

-Ruby Red Marbled (Ltd. 500)

-White, Purple Splatter (Ltd. 200)



Трек-лист:



“Blind Wolf”

“Heat Lightning”

“Above The Law”

“The Fight Of Your Life”

“King Of Tides”

“Franklin County Line”

“Let’s Spill Some Blood”

“High Threshold For Pain”

“When The Will Becomes The Chain”







+0 -0



просмотров: 102