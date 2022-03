сегодня



Новый ЕР NIGHT CROWNED выйдет весной



NIGHT CROWNED выпустят новый ЕР, получивший название “Rebirth Of The Old“, восемнадцатого марта на Noble Demon.



Трек-лист:



Born of the flickering

Rex Tenebrae (feat. Christian Älvestam – English Version)

Shackled (Fjättrad English Version)

A Fate Sealed In The Grave (Ett Gravfäst Öde – English Version)







