22 мар 2022



Новое видео NIGHT CROWNED



“Rex Tenebrae”, новое видео NIGHT CROWNED, доступно для просмотра ниже. В записи этого трека в качестве гостя принимал участие Christian Älvestam (Ex -Scar Symmetry), он включен в новый ЕР “Rebirth Of The Old”.







