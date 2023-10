6 окт 2023



Новое видео NIGHT CROWNED



NIGHT CROWNED опубликовали видео на песню ""Flickan Som Försvann"", которая будет включена в выходящий десятого ноября на Noble Demon альбом Tales:



"De Namnlösa" (feat. Jens Rydén)

"She Comes At Night" (feat. Therése Thomsson)

"Nattramn"

"Loviatar"

"Flickan Som Försvann"

"Strandvaskarens Hymn"

"Lupus Luna" (feat. Therése Thomsson)

"Old Tales"







