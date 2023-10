сегодня



Новая песня NIGHT CROWNED



"Flickan Som Försvann", новая песня группы NIGHT CROWNED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Tales, выход которого запланирован на девятое ноября:



"De Namnlösa" (feat. Jens Rydén)

"She Comes At Night" (feat. Therése Thomsson)

"Nattramn"

"Loviatar"

"Flickan Som Försvann"

"Strandvaskarens Hymn"

"Lupus Luna" (feat. Therése Thomsson)

"Old Tales"







+0 -0



просмотров: 134