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*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео ANNIHILATOR 13
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Clawfinger

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6 мар 2022 : 		 Новое видео CLAWFINGER

6 окт 2019 : 		 CLAWFINGER сыграли новую песню на концерте

28 сен 2019 : 		 Новое видео CLAWFINGER

24 сен 2019 : 		 Новый сингл CLAWFINGER выйдет осенью

5 авг 2017 : 		 Новое видео CLAWFINGER

27 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD CLAWFINGER

25 янв 2014 : 		 Юбилейное издание 'Deaf Dumb Blind' CLAWFINGER выйдет в марте

27 авг 2013 : 		 CLAWFINGER объявили о распаде

18 авг 2009 : 		 CLAWFINGER перезапишут "Deaf Dumb Blind" в рамках 20-го юбилея

22 авг 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню 'Prisoners' в сети

17 июл 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню ”The Price We Pay” в сети

28 май 2007 : 		 Обложка нового альбома CLAWFINGER

21 май 2007 : 		 CLAWFINGER в июле выпустят новый альбом

16 мар 2007 : 		 CLAWFINGER: вести о новом альбоме

6 дек 2006 : 		 CLAWFINGER: вести из студии

30 ноя 2006 : 		 CLAWFINGER сочиняют материал для нового альбома

16 сен 2006 : 		 CLAWFINGER приступают к созданию нового материала

10 окт 2005 : 		 CLAWFINGER: в ограниченный тираж нового альбома будет входить DVD

16 авг 2005 : 		 CLAWFINGER определились с трек-листом нового альбома

28 июл 2005 : 		 CLAWFINGER подписались на NUCLEAR BLAST RECORDS

15 июн 2005 : 		 CLAWFINGER: закончили запись нового альбома

27 май 2005 : 		 CLAWFINGER начинают записывать новый альбом
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Новое видео CLAWFINGER



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"Environmental Patients", новое видео группы CLAWFINGER, доступно для просмотра ниже.

CLAWFINGER Is Back With New Single 'Environmental Patients'





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КомментарииСкрыть/показать 3 )
6 мар 2022, 17:49
Даёшь альбом!
6 мар 2022, 19:27
Wipe my ass.
6 мар 2022, 21:55
new album waiting room


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