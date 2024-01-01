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*ACCEPT перезапишут классику 47
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 33
*Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY 27
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Clawfinger

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3 июл 2024 : 		 Почему CLAWFINGER ссут исполнять некоторые из своих песен

19 июн 2022 : 		 Вокалист CLAWFINGER извинился, что плюнул в фотографа

6 мар 2022 : 		 Новое видео CLAWFINGER

6 окт 2019 : 		 CLAWFINGER сыграли новую песню на концерте

28 сен 2019 : 		 Новое видео CLAWFINGER

24 сен 2019 : 		 Новый сингл CLAWFINGER выйдет осенью

5 авг 2017 : 		 Новое видео CLAWFINGER

27 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD CLAWFINGER

25 янв 2014 : 		 Юбилейное издание 'Deaf Dumb Blind' CLAWFINGER выйдет в марте

27 авг 2013 : 		 CLAWFINGER объявили о распаде

18 авг 2009 : 		 CLAWFINGER перезапишут "Deaf Dumb Blind" в рамках 20-го юбилея

22 авг 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню 'Prisoners' в сети

17 июл 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню ”The Price We Pay” в сети

28 май 2007 : 		 Обложка нового альбома CLAWFINGER

21 май 2007 : 		 CLAWFINGER в июле выпустят новый альбом

16 мар 2007 : 		 CLAWFINGER: вести о новом альбоме

6 дек 2006 : 		 CLAWFINGER: вести из студии

30 ноя 2006 : 		 CLAWFINGER сочиняют материал для нового альбома

16 сен 2006 : 		 CLAWFINGER приступают к созданию нового материала

10 окт 2005 : 		 CLAWFINGER: в ограниченный тираж нового альбома будет входить DVD

16 авг 2005 : 		 CLAWFINGER определились с трек-листом нового альбома

28 июл 2005 : 		 CLAWFINGER подписались на NUCLEAR BLAST RECORDS

15 июн 2005 : 		 CLAWFINGER: закончили запись нового альбома

27 май 2005 : 		 CLAWFINGER начинают записывать новый альбом
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|||| 3 июл 2024

Почему CLAWFINGER ссут исполнять некоторые из своих песен



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В рамках беседы с Loud TV Zak Tell ответил на вопрос, почему группа больше не рискует исполнять песню "N****r":

«Это просто вопрос уважения к тому факту, что времена изменились. Сейчас новый политический климат. Ведь есть движение БэЛэМэ. У вас совершенно другое понимание. И из уважения к тому, как сейчас обстоят дела в мире, эта песня не подходит для исполнения. Это гораздо более серьезная проблема, чем просто трех с половиной минутная песня. Так что это уже слишком просто или слишком... Это слишком серьезная тема и проблема, чтобы позволить песне быть важнее общей перспективы.

Так что нет, мы больше не играем эту песню. И это не потому, что мы не придерживаемся ее взглядов, потому что мы поддерживаем эти слова на все 100 процентов, а чтобы с уважением отнестись к тому, что сейчас происходит в мире. Может быть, это грустно, но такова реальность. И мы не одна из таких групп как MÖTLEY CRÜE, которая просто говорит: "Да пошли вы. Мы будем делать все, что захотим, потому что мы MÖTLEY CRÜE". Мы немного более почтительны, и нам нравится идея меняться в ногу со временем. Да, в нашем мире мы, конечно, самая важная группа в мире, но на самом деле мы просто маленькая тупая рок-группа. А эта тема намного больше, чем она. Так что сейчас, к сожалению, мы не можем исполнять эту песню».




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