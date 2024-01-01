3 июл 2024



Почему CLAWFINGER ссут исполнять некоторые из своих песен



В рамках беседы с Loud TV Zak Tell ответил на вопрос, почему группа больше не рискует исполнять песню "N****r":



«Это просто вопрос уважения к тому факту, что времена изменились. Сейчас новый политический климат. Ведь есть движение БэЛэМэ. У вас совершенно другое понимание. И из уважения к тому, как сейчас обстоят дела в мире, эта песня не подходит для исполнения. Это гораздо более серьезная проблема, чем просто трех с половиной минутная песня. Так что это уже слишком просто или слишком... Это слишком серьезная тема и проблема, чтобы позволить песне быть важнее общей перспективы.



Так что нет, мы больше не играем эту песню. И это не потому, что мы не придерживаемся ее взглядов, потому что мы поддерживаем эти слова на все 100 процентов, а чтобы с уважением отнестись к тому, что сейчас происходит в мире. Может быть, это грустно, но такова реальность. И мы не одна из таких групп как MÖTLEY CRÜE, которая просто говорит: "Да пошли вы. Мы будем делать все, что захотим, потому что мы MÖTLEY CRÜE". Мы немного более почтительны, и нам нравится идея меняться в ногу со временем. Да, в нашем мире мы, конечно, самая важная группа в мире, но на самом деле мы просто маленькая тупая рок-группа. А эта тема намного больше, чем она. Так что сейчас, к сожалению, мы не можем исполнять эту песню».







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