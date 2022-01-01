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Вокалист CLAWFINGER извинился, что плюнул в фотографа



CLAWFINGER извинились за то, что плюнули в фотографа во время недавнего концерта группы в Чехии. Инцидент произошел 29 мая в пражском клубе Roxy, что стало первым выступлением CLAWFINGER в этой стране за последние четыре года.



Zak Tell опубликовал в социальных сетях несколько фотографий с пражского концерта и подписал их так:



«Позвольте мне рассказать вам об одном из моих самых позорных моментов. Несколько недель назад мы играли в клубе Roxy в Праге, там была потрясающая публика, и мы тоже были чертовски хороши, если можно так выразиться. У меня есть склонность плеваться на сцене, а иногда даже на себя. По понятным причинам я стараюсь не плевать на участников группы или зрителей, но в этот раз я дал осечку и попал прямо в щеку фотографу, которая стояла прямо перед монитором. Мне стало так неловко, и я быстро спустился вниз, чтобы вытереть ей щеку, извиниться и дать ей пива, чтобы исправить свою ошибку. Она выглядела очень удивленной и слегка обескураженной, и правильно, бедняжка. Я дал ей еще одно пиво позже на шоу, а затем провел следующую неделю или около того, чувствуя себя неловко из-за всего этого. Поскольку она была фотографом, я искал в instagram снимки с концерта, и наконец появился один снимок Bård, я увидел, что это была женщина-фотограф и что он был сделан с близкого расстояния от сцены, поэтому я решил, что это может быть она, я послал ей сообщение, и БАМ, это была она. Я еще раз извинился, а затем сказал, что с удовольствием размещу ее фотографии в наших социальных сетях, если ей это интересно... и вот они здесь. Так что в последний раз, Drahoslava Letáková, пожалуйста, примите мои самые искренние извинения и спасибо за потрясающие фотографии!».











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