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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
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Clawfinger

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16 июл 2024 : 		 Способны ли CLAWFINGER на альбом?

3 июл 2024 : 		 Почему CLAWFINGER ссут исполнять некоторые из своих песен

19 июн 2022 : 		 Вокалист CLAWFINGER извинился, что плюнул в фотографа

6 мар 2022 : 		 Новое видео CLAWFINGER

6 окт 2019 : 		 CLAWFINGER сыграли новую песню на концерте

28 сен 2019 : 		 Новое видео CLAWFINGER

24 сен 2019 : 		 Новый сингл CLAWFINGER выйдет осенью

5 авг 2017 : 		 Новое видео CLAWFINGER

27 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD CLAWFINGER

25 янв 2014 : 		 Юбилейное издание 'Deaf Dumb Blind' CLAWFINGER выйдет в марте

27 авг 2013 : 		 CLAWFINGER объявили о распаде

18 авг 2009 : 		 CLAWFINGER перезапишут "Deaf Dumb Blind" в рамках 20-го юбилея

22 авг 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню 'Prisoners' в сети

17 июл 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню ”The Price We Pay” в сети

28 май 2007 : 		 Обложка нового альбома CLAWFINGER

21 май 2007 : 		 CLAWFINGER в июле выпустят новый альбом

16 мар 2007 : 		 CLAWFINGER: вести о новом альбоме

6 дек 2006 : 		 CLAWFINGER: вести из студии

30 ноя 2006 : 		 CLAWFINGER сочиняют материал для нового альбома

16 сен 2006 : 		 CLAWFINGER приступают к созданию нового материала

10 окт 2005 : 		 CLAWFINGER: в ограниченный тираж нового альбома будет входить DVD

16 авг 2005 : 		 CLAWFINGER определились с трек-листом нового альбома

28 июл 2005 : 		 CLAWFINGER подписались на NUCLEAR BLAST RECORDS

15 июн 2005 : 		 CLAWFINGER: закончили запись нового альбома

27 май 2005 : 		 CLAWFINGER начинают записывать новый альбом
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Способны ли CLAWFINGER на альбом?



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В недавнем интервью у Zak'a Tell'a спросили, стоит ли ждать от группы нового альбома, на что он ответил:

«Ну, работа над альбомом [GUNS N' ROSES] "Chinese Democracy" тоже затянулась. Я не знаю. Дело в том, что у нас больше нет контракта на запись. У нас есть менеджмент. Мы выпускаем материал на его лейбле, когда нам захочется. Сейчас у нас почти готово где-то пять песен. Может быть, мы выпустим их в виде миньона.

Я не знаю, выйдет ли альбом или не выйдет. Мы не планируем выпуск альбома. Мы сочиняем песни, когда у нас появляются идеи. У большинства из нас есть работа на полную ставку, и мы теперь занимаемся другими делами [помимо музыки]. Так что это вопрос времени, а у нас семьи. Это как складывание пазла жизни. Так что в данный момент мы не работаем над альбомом, но у нас есть несколько готовых песен в той или иной степени».

На вопрос о том, выступают ли по-прежнему он и его коллеги по CLAWFINGER в небольших клубах, Zak ответил:

«Мы выступаем только на больших фестивалях, потому что там больше людей и веселее. Если честно, сейчас мы играем только на летних фестивалях. Может быть, позже в этом году будет несколько концертов в клубах.

Сейчас другое время. Автобусы стоят дороже, самолёты стоят дороже, содержание группы стоит дороже — всё стало дороже, и мы уже достигли в прошлом практически всего. Но есть кое-что, что мы отказываемся делать на старости лет, — это платить, чтобы выступать. Мы не будем вкладываться ради концертов, но мы делали это в прошлом. Мы теряли деньги на определённых территориях в 1990-х и начале 2000-х. Мы не будем делать этого впредь. Нам не нужно зарабатывать большие деньги или быть богатыми рок-звёздами, но на данном этапе мы хотим вернуться с гастролей с чем-то в карманах. Многие люди не понимают, что шоу стоит денег. Один концерт обходится нам как минимум в две тысячи евро — только расходы на техников и перелёты. А возможно, и больше. Я не знаю цифр, потому что я просто тупой вокалист. Но выступление стоит денег. Это не бесплатно. Это не просто выйти на сцену, подключить гитару и сказать: "Погнали". За этим стоит огромный труд. В наш век стриминга и TikTok люди этого не понимают. Они думают, что всё легко и просто».




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