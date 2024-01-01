сегодня



Способны ли CLAWFINGER на альбом?



В недавнем интервью у Zak'a Tell'a спросили, стоит ли ждать от группы нового альбома, на что он ответил:



«Ну, работа над альбомом [GUNS N' ROSES] "Chinese Democracy" тоже затянулась. Я не знаю. Дело в том, что у нас больше нет контракта на запись. У нас есть менеджмент. Мы выпускаем материал на его лейбле, когда нам захочется. Сейчас у нас почти готово где-то пять песен. Может быть, мы выпустим их в виде миньона.



Я не знаю, выйдет ли альбом или не выйдет. Мы не планируем выпуск альбома. Мы сочиняем песни, когда у нас появляются идеи. У большинства из нас есть работа на полную ставку, и мы теперь занимаемся другими делами [помимо музыки]. Так что это вопрос времени, а у нас семьи. Это как складывание пазла жизни. Так что в данный момент мы не работаем над альбомом, но у нас есть несколько готовых песен в той или иной степени».



На вопрос о том, выступают ли по-прежнему он и его коллеги по CLAWFINGER в небольших клубах, Zak ответил:



«Мы выступаем только на больших фестивалях, потому что там больше людей и веселее. Если честно, сейчас мы играем только на летних фестивалях. Может быть, позже в этом году будет несколько концертов в клубах.



Сейчас другое время. Автобусы стоят дороже, самолёты стоят дороже, содержание группы стоит дороже — всё стало дороже, и мы уже достигли в прошлом практически всего. Но есть кое-что, что мы отказываемся делать на старости лет, — это платить, чтобы выступать. Мы не будем вкладываться ради концертов, но мы делали это в прошлом. Мы теряли деньги на определённых территориях в 1990-х и начале 2000-х. Мы не будем делать этого впредь. Нам не нужно зарабатывать большие деньги или быть богатыми рок-звёздами, но на данном этапе мы хотим вернуться с гастролей с чем-то в карманах. Многие люди не понимают, что шоу стоит денег. Один концерт обходится нам как минимум в две тысячи евро — только расходы на техников и перелёты. А возможно, и больше. Я не знаю цифр, потому что я просто тупой вокалист. Но выступление стоит денег. Это не бесплатно. Это не просто выйти на сцену, подключить гитару и сказать: "Погнали". За этим стоит огромный труд. В наш век стриминга и TikTok люди этого не понимают. Они думают, что всё легко и просто».







+0 -0



просмотров: 122

