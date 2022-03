сегодня



Новый альбом THY KINGDOM WILL BURN выйдет весной



THY KINGDOM WILL BURN выпустят новую работу, получившую название ‘The Void and the Vengeance’, двадцатого мая на Scarlet Records:



Between Two Worlds

Disbelief

Veil of Wicked Sky

Fortress of Solitude

Nothing Remains

Barren Land

Siren of Doom

Serpents

Through the Broken Lens





