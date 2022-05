сегодня



Новое видео THY KINGDOM WILL BURN



"Nothing Remains", новое видео THY KINGDOM WILL BURN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Void and the Vengeance", выход которого намечен на двадцатое мая на Scarlet Records.







