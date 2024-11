19 ноя 2024



Новое видео THY KINGDOM WILL BURN



Perpetual Void, новое видео THY KINGDOM WILL BURN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Loss And Redemption", релиз которого намечен на 17 января на Scarlet Records. За запись, сведение и мастеринг отвечал Juho Räihä в Inka Studio, а за оформление Alvaro Valverde.



Трек-лист:



"Perpetual Void"

"Obscure Existence"

"Martyrs Of Killing Floor"

"Forever In Dark"

"Escape From Solitude"

"Suffering Sky"

"They Have Come"

"Dreams Of Calamity"

"To End Of Times"

"Sydänyö"







