сегодня



Новый альбом THY KINGDOM WILL BURN выйдет зимой



THY KINGDOM WILL BURN выпустят новую работу, получившую название The Loss And Redemption, 17 января на Scarlet Records. За запись, сведение и мастеринг отвечал Juho Räihä в Inka Studio, а за оформление Alvaro Valverde.



Трек-лист:



"Perpetual Void"

"Obscure Existence"

"Martyrs Of Killing Floor"

"Forever In Dark"

"Escape From Solitude"

"Suffering Sky"

"They Have Come"

"Dreams Of Calamity"

"To End Of Times"

"Sydänyö"







+0 -0



просмотров: 116