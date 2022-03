сегодня



MC5 возвращаются к активной деятельности и выпустят два сингла к туру "The Heavy Lifting", стартующему в мае этого года. Эти треки, первые с 1972 года, станут предвестниками нового альбома, выход которого намечен на октябрь на earMUSIC. Продюсировал материал Bob Ezrin (PINK FLOYD, Lou Reed, Alice Cooper, KISS), звукорежиссером был Dave Way (Paul McCartney, Fiona Apple, Neil Young) в собственной студии The Waystation.



















