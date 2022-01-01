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*Новое видео SCORPIONS 16
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MC5

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10 мар 2022 : 		 MC5 возвращаются

20 фев 2012 : 		 Умер басист MC5
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MC5 возвращаются



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MC5 возвращаются к активной деятельности и выпустят два сингла к туру "The Heavy Lifting", стартующему в мае этого года. Эти треки, первые с 1972 года, станут предвестниками нового альбома, выход которого намечен на октябрь на earMUSIC. Продюсировал материал Bob Ezrin (PINK FLOYD, Lou Reed, Alice Cooper, KISS), звукорежиссером был Dave Way (Paul McCartney, Fiona Apple, Neil Young) в собственной студии The Waystation.

WAYNE KRAMER Brings MC5 Back To Life With New Album And Tour








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КомментарииСкрыть/показать 1 )
10 мар 2022, 16:38
Я думал, что они там давно все сдохли от передоза.


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