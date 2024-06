сегодня



Новая песня MC5



"Boys Who Play With Matches", новая песня группы MC5, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Heavy Lifting" (прошлый альбом коллектива, "High Time", был выпущен в 1971 году), выход которого запланирован на 18 октября на earMUSIC:



01. Heavy Lifting (feat. Tom Morello)

02. Barbarians At The Gate

03. Change, No Change

04. The Edge Of The Switchblade (feat. William Duvall and Slash)

05. Black Boots (feat. Tim McIIrath)

06. I Am The Fun (The Phoney)

07. Twenty-Five Miles

08. Because Of Your Car

09. Boys Who Play With Matches

10. Blind Eye (feat. Dennis Thompson)

11. Can't Be Found (feat. Vernon Reid and Dennis Thompson)

12. Blessed Release

13. Hit It Hard (feat. Joe Berry)



Additional track listing (2CD/2LP):



01. Ramblin' Rose

02. Kick Out The Jams

03. Come Together

04. Motor City Is Burning

05. Borderline

06. Gotta Keep Movin'

07. Future/Now

08. Poison

09. Shakin' Street

10. Sister Anne







