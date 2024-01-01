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*Возвращение THE KOVENANT 27
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 25
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 16
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 15
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MC5

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Умер гитарист MC5



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Уйэн Крамер, со-основатель, гитарист и вокалист группы MC5, скончался в возрасте 75 лет второго февраля в больнице Cedars-Sinai.

Tom Morello: «Брат Уэйн Крамер был величайшим человеком, которого я когда-либо знал. Он обладал единственной в своем роде комбинацией глубокой мудрости и душевного сострадания, прекрасного сопереживания и упорной целеустремленности. Его группа MC5, по сути, изобрела панк-рок музыку и была единственной группой, которая не струсила и выступила перед бунтующими протестующими на Национальной конвенции Демпартии 1968 года».




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