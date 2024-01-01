|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Умер гитарист MC5
Уйэн Крамер, со-основатель, гитарист и вокалист группы MC5, скончался в возрасте 75 лет второго февраля в больнице Cedars-Sinai.
Tom Morello: «Брат Уэйн Крамер был величайшим человеком, которого я когда-либо знал. Он обладал единственной в своем роде комбинацией глубокой мудрости и душевного сострадания, прекрасного сопереживания и упорной целеустремленности. Его группа MC5, по сути, изобрела панк-рок музыку и была единственной группой, которая не струсила и выступила перед бунтующими протестующими на Национальной конвенции Демпартии 1968 года».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет