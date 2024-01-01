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Умер гитарист MC5



Уйэн Крамер, со-основатель, гитарист и вокалист группы MC5, скончался в возрасте 75 лет второго февраля в больнице Cedars-Sinai.



Tom Morello: «Брат Уэйн Крамер был величайшим человеком, которого я когда-либо знал. Он обладал единственной в своем роде комбинацией глубокой мудрости и душевного сострадания, прекрасного сопереживания и упорной целеустремленности. Его группа MC5, по сути, изобрела панк-рок музыку и была единственной группой, которая не струсила и выступила перед бунтующими протестующими на Национальной конвенции Демпартии 1968 года».





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