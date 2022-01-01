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Bryan Adams

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|||| 10 мар 2022

BRYAN ADAMS и JIM VALLANCE войдут в канадский зал славы авторов



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BRYAN ADAMS и JIM VALLANCE будут включены в канадский Зал Славы Авторов.

«"Я очень рад, что Jim Vallance получил признание, которого он заслуживает, он мастерски пишет песни и является невероятным музыкантом», — сказал по этому поводу Bryan Adams.

«Я очень рад видеть свое имя в списке авторов песен, которых я боготворил, когда начинал 50 лет назад, и которых я боготворю и сегодня — в том числе таких, как Joni Mitchell, Neil Young и Robbie Robertson — и мне особенно приятно быть включенным в список вместе с моим другом и партнером по написанию песен Bryan Adams», — заявил в свою очередь Jim Vallance.

BRYAN ADAMS And JIM VALLANCE To Be Inducted To Canadian Songwriters Hall Of Fame




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