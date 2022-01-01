BRYAN ADAMS и JIM VALLANCE войдут в канадский зал славы авторов
BRYAN ADAMS и JIM VALLANCE будут включены в канадский Зал Славы Авторов.
«"Я очень рад, что Jim Vallance получил признание, которого он заслуживает, он мастерски пишет песни и является невероятным музыкантом», — сказал по этому поводу Bryan Adams.
«Я очень рад видеть свое имя в списке авторов песен, которых я боготворил, когда начинал 50 лет назад, и которых я боготворю и сегодня — в том числе таких, как Joni Mitchell, Neil Young и Robbie Robertson — и мне особенно приятно быть включенным в список вместе с моим другом и партнером по написанию песен Bryan Adams», — заявил в свою очередь Jim Vallance.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).