2 авг 2024



Новое видео BRYAN ADAMS



"Rock And Roll Hell", новое видео группы BRYAN ADAMS, доступно для просмотра ниже. Эта песня была написана Adams'ом, Jim'ом Vallance'ом и Gene'ом Simmons'ом для альбома KISS Creatures Of The Night. Этот трек выйдет на новом сингле, вторым треком там будет "War Machine" также предназначавшейся для альбома KISS.







