BRYAN ADAMS о работе с KISS



BRYAN ADAMS в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил две песни, которые он написал вместе с Jim'ом Vallance'ом и Gene'ом Simmons'ом:



«Мне был 21 год, и я выпустил альбом под названием "You Want It, You Got It”. Мне позвонил парень по имени Майкл Джеймс Джексон, который в то время был продюсером, и сказал: “Мне очень нравится твой альбом. Вообще-то я сейчас работаю с группой KISS. Не хочешь ли ты написать пару песен с ними или для них?" И я спросил: "Что? Это правда?" Он ответил: "Да". Они оплатили мой перелет в Лос-Анджелес, и я встретился с Gene'ом Simmons'ом, Paul'ом Stanley и Eric'ом Carr'ом, который в то время был их барабанщиком. Я написал песни с каждым из них по отдельности. Я написал песню с Paul'ом и песню с Eric'ом. А с Gene'ом я ничего не написал, но у него была очень хорошая басовая партия, которую я записал на свой кассетный магнитофон. Я привёз плёнку обратно в Ванкувер и сказал своему соавтору по сочинению песен Jim Vallance, что я работаю с KISS, и предложил послушать партию баса Gene'a. Мы послушали её и в течение часа или около того написали на основе этой басовой мелодии песню "War Machine". Так и появилась эта композиция. А ещё у Jim'a была песня под названием "Rock And Roll Hell", которую он написал сам. Я сказал: "Мы должны переделать эту песню", потому что она не стала успешной. "Мы должны переделать её для KISS". И он ответил: "Хорошо, давай попробуем". Я придумал куплет, потом мы вдвоём придумали текст, закончили песню и отправили её группе. И это была вторая песня для KISS. Gene решил, что нужен третий куплет, и он сам сочинил и добавил туда третий куплет».







