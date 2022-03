сегодня



Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет весной



BLUT AUS NORD выпустят новую работу, получившую название "Disharmonium - Undreamable Abysses", 20 мая на Debemur Morti Productions. Первый сингл из этого релиза, "That Cannot Be Dreamed", доступен для прослушивания ниже.







