18 июл 2023



Новая песня BLUT AUS NORD



Queen Of The Dead Dimension, новая песня BLUT AUS NORD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Disharmonium - Nahab", выход которого намечен на 25 августа.







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