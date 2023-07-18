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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 44
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 19
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
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Blut aus Nord

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18 июл 2023 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

13 июн 2023 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

16 май 2022 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

23 апр 2022 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

24 мар 2022 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет весной

28 дек 2021 : 		 BLUT AUS NORD завершили запись

10 авг 2019 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в октябре

27 авг 2017 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет осенью

14 апр 2016 : 		 BLUT AUS NORD, ÆVANGELIST выпустят сплит

13 окт 2014 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

31 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

23 авг 2014 : 		 Семпл новой композиции BLUT AUS NORD

9 фев 2014 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

9 апр 2013 : 		 Основатель BLUT AUS NORD работает над новым опусом THE EYE

20 окт 2012 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

7 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома BLUT AUS NORD

7 июл 2012 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

10 ноя 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

5 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

1 июн 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

1 апр 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

4 мар 2011 : 		 Фрагменты новых песен BLUT AUS NORD

22 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

10 фев 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в апреле

27 июл 2009 : 		 BLUT AUS NORD подписали соглашение с Debemur Morti Productions

20 фев 2009 : 		 Участники BLUT AUS NORD запустили новый проект
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|||| 18 июл 2023

Новая песня BLUT AUS NORD



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Queen Of The Dead Dimension, новая песня BLUT AUS NORD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Disharmonium - Nahab", выход которого намечен на 25 августа.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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18 июл 2023
P
Petrovich Sexyy
В рамках альбома интересно будет послушать. Пока по ощущениям будет в духе предшественника.

просмотров: 365

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