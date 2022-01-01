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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Blut aus Nord

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16 май 2022 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

23 апр 2022 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

24 мар 2022 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет весной

28 дек 2021 : 		 BLUT AUS NORD завершили запись

10 авг 2019 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в октябре

27 авг 2017 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет осенью

14 апр 2016 : 		 BLUT AUS NORD, ÆVANGELIST выпустят сплит

13 окт 2014 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

31 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

23 авг 2014 : 		 Семпл новой композиции BLUT AUS NORD

9 фев 2014 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

9 апр 2013 : 		 Основатель BLUT AUS NORD работает над новым опусом THE EYE

20 окт 2012 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

7 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома BLUT AUS NORD

7 июл 2012 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

10 ноя 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

5 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

1 июн 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

1 апр 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

4 мар 2011 : 		 Фрагменты новых песен BLUT AUS NORD

22 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

10 фев 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в апреле

27 июл 2009 : 		 BLUT AUS NORD подписали соглашение с Debemur Morti Productions

20 фев 2009 : 		 Участники BLUT AUS NORD запустили новый проект

30 янв 2009 : 		 Новая песня от BLUT AUS NORD

18 янв 2009 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в феврале
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|||| 16 май 2022

Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания



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"Disharmonium: Undreamable Abysses", новый альбом BLUT AUS NORD, доступен для прослушивания ниже.




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