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*Новое видео SLIPKNOT 31
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 19
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Blut aus Nord

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13 июн 2023 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

16 май 2022 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

23 апр 2022 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

24 мар 2022 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет весной

28 дек 2021 : 		 BLUT AUS NORD завершили запись

10 авг 2019 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в октябре

27 авг 2017 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет осенью

14 апр 2016 : 		 BLUT AUS NORD, ÆVANGELIST выпустят сплит

13 окт 2014 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

31 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

23 авг 2014 : 		 Семпл новой композиции BLUT AUS NORD

9 фев 2014 : 		 Новая песня BLUT AUS NORD

9 апр 2013 : 		 Основатель BLUT AUS NORD работает над новым опусом THE EYE

20 окт 2012 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

7 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома BLUT AUS NORD

7 июл 2012 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

10 ноя 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

5 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

1 июн 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в сентябре

1 апр 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD доступен для прослушивания

4 мар 2011 : 		 Фрагменты новых песен BLUT AUS NORD

22 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLUT AUS NORD

10 фев 2011 : 		 Новый альбом BLUT AUS NORD выйдет в апреле

27 июл 2009 : 		 BLUT AUS NORD подписали соглашение с Debemur Morti Productions

20 фев 2009 : 		 Участники BLUT AUS NORD запустили новый проект

30 янв 2009 : 		 Новая песня от BLUT AUS NORD
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Новая песня BLUT AUS NORD



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The Endless Multitude, новая песня BLUT AUS NORD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Disharmonium - Nahab", выход которого намечен на 25 августа.




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13 июн 2023
D
Dead Count
Кажется, Disharmonium станет новой трилогией. Виндсвал, конечно, тот еще маньяк - с такой периодичностью выпускать отличный материал... не иначе как нашел портал в другое измерение. Неистовый лайк от меня, жду альбом.

просмотров: 173

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