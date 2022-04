5 апр 2022



Новое видео SICKSENSE



“Forgotten Days”, новое видео группы SICKSENSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Kings Today”, выход которого намечен на 22 апреля.



Трек-лист:



"Kings Today"

"Forgotten Days"

"Make Believe"

"Soul Snatcher"

"Heart Of Stone"



Состав коллектива:



Vicky Psarakis (The Agonist) aka “Killer V” - vocals / keys

Robby J. Fonts (Stuck Mojo, Divinity Plague) aka “Rob The Ripper” - vocals

Branislav Panic aka "Breakdown Bran" - guitars

Samuel Bedard aka “Spot-On Sam / SOS” - bass

Cody Taylor aka “The Trve Cody Taylor” - drums







+0 -1



просмотров: 125