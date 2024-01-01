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Sicksense

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Вокалистка SICKSENSE в новой песне NINO HELFRICH



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Vicky Psarakis опубликовала следующее сообщение:

«Привет, друзья! Я жива, и у меня есть несколько очень крутых вещей, над которыми я работаю.

Очень рада поделиться с вами этой песней, которую я написала для грядущего совместного альбома с Nino Helfrich, Shadow Empress, который выйдет 23 августа 2024 года. В этой песне много моих отголосков мелодичного дэт-метала / раннего металкора, поэтому написание текста и вокальных паттернов для нее произошло довольно естественно. Кроме того, Nino отлично справился с инструменталом и миксом. Поддержите его и запустите "Our Remedy" на всех дистро-платформах.

У меня есть еще много музыки, над которой я работаю и не могу дождаться, чтобы поделиться ею с вами!»

SICKSENSE / Ex-THE AGONIST Vocalist VICKY PSARAKIS Featured On New Song




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