16 май 2023



Новое видео SICKSENSE



"Feed Them To The Wolves", новое видео группы SICKSENSE, в состав которой входят Killer V (Vicky Psarakis), Rob The Ripper (Robby J. Fonts), Breakdown Bran (Bran Panic), The True Cody Taylor (Cody Taylor) и Spot-On Sam/SOS (Samuel Bedard), доступно для просмотра ниже.







