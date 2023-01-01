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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 43
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 38
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 17
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
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Sicksense

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Демонстрационное видео SICKSENSE



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SICKSENSE опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение композиции "Invitation" из недавно выпущенного ЕР "Fools Tomorrow".

SICKSENSE Featuring Vocalists VICKY PSARAKIS And ROBBY J. FONTS Share One-Take Vocal Performance Of




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