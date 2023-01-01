×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»
43
PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»
40
Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»
38
KROKUS собираются продолжить после прощального тура
17
THE HALO EFFECT сводят новый альбом
17
GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка»
13
Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прош...
12
Новое видео KK's PRIEST
12
DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»
12
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом впо...
11
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»
43
PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»
40
Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»
38
KROKUS собираются продолжить после прощального тура
17
THE HALO EFFECT сводят новый альбом
17
все новости группы
Sicksense
Канада
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/sickxsense/
6 июл 2023
:
Демонстрационное видео SICKSENSE
20 июн 2023
:
Демонстрационное видео SICKSENSE
16 май 2023
:
Новое видео SICKSENSE
12 апр 2023
:
Новое видео SICKSENSE
5 апр 2022
:
Новое видео SICKSENSE
28 фев 2022
:
Новое видео SICKSENSE
8 авг 2021
:
Вокалистка THE AGONIST в SICKSENSE
сегодня
Демонстрационное видео SICKSENSE
SICKSENSE опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение композиции "Invitation" из недавно выпущенного ЕР "Fools Tomorrow".
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 63
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет