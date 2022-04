сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома DAWN OF DESTINY



DAWN OF DESTINY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома “Of Silence”, выход которого намечен на 24 июня.



Трек-лист:



01 – We are your Voice

02 – Judas in Me

03 – Childhood (feat. Chris Harms)

04 – Say my Name

05 – White Mystery

06 – Not the Way it Is

07 – Little Flower

08 – Burning Heart

09 – Silence

10 – Run

11 – The Curse

12 – Inner Voice

13 – This is our Legacy





