сегодня



Новое видео DAWN OF DESTINY



"Judas in Me”, новое видео DAWN OF DESTINY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Of Silence”, выход которого намечен на 24 июня.



Трек-лист:



01 – We are your Voice

02 – Judas in Me

03 – Childhood (feat. Chris Harms)

04 – Say my Name

05 – White Mystery

06 – Not the Way it Is

07 – Little Flower

08 – Burning Heart

09 – Silence

10 – Run

11 – The Curse

12 – Inner Voice

13 – This is our Legacy http://www.dawnofdestiny.de







+0 -0



просмотров: 153