Новое видео DAWN OF DESTINY



Crown Of Creation, новое видео DAWN OF DESTINY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома IX, релиз которого состоялся 22 ноября. http://www.dawnofdestiny.de







