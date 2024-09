сегодня



Новый альбом DAWN OF DESTINY выйдет осенью



DAWN OF DESTINY выпустят новую работу, получившую название IX, 22 ноября:



01 – Mortem Vidi

02 – A Child’s Hand

03 – Alive

04 – Crown Of Creation

05 – Abandoned *

06 – Keep Fighting

07 – Wings

08 – Better Hold Me Tight

09 – For All The Pain

10 – Through This Nightmare

11 – I Live For Your Pain

12 – You Won’t Be There



* Guest singer: Jonas Heidgert (Dragonland) http://www.dawnofdestiny.de





просмотров: 146