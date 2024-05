сегодня



Профессиональное видео полного выступления CHAPEL OF DISEASE



Профессиональное видео полного выступления CHAPEL OF DISEASE, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2024, доступно для просмотра ниже:



"Echoes of Light"

"Null"

"Song of the Gods"

"A Death Though No Loss"

"Void of Words"

"Oblivious – Obnoxious – Defiant"

"Selenophile"







просмотров: 84